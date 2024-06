F1, Alpine potrebbe diventare cliente Mercedes nell’anno della rivoluzione

Ci si prepara all’anno della rivoluzione. Il 2026 avrà questi connotati in F1: nuove vetture, nuove power unit e novità dal punto di vista della gestione dell’aerodinamica. Una serie di regole che hanno anche fatto storcere il naso alle squadre, che in un primo momento avevano mostrato grande accordo sul da farsi.

La lentezza delle vetture e le perplessità sul funzionamento dell’aerodinamica attiva tra i punti all’ordine del giorno. In questo contesto in evoluzione, le varie scuderie si stanno organizzando. L‘Alpine deve rimettere un po’ insieme i pezzi e ci sono delle strategie. La prima è stata quella di nominare Flavio Briatore consulente esecutivo e, a quanto pare, il manager italiano potrebbe essere tra quelli che nei giorni passati aveva avuto dei dialoghi con la Mercedes.

In un primo momento, si pensava che il manager italiano potesse accasarsi alla corte della Stella a tre punte, ma in realtà probabilmente questa trattativa riguardava il futuro di Alpine nel Circus. Il problema del propulsore Renault è sempre in cima alla lista della priorità e la squadra francese starebbe valutando l’idea di diventare cliente Mercedes.

Dal momento che nel 2026 Aston Martin sarà legata a Honda, ci sarebbe una fornitura libera e la squadra transalpina potrebbe cogliere la palla al balzo. Non resta che attendere.