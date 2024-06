Europei tuffi 2024 oggi in tv: orari, calendario 21 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 21 giugno, si terrà la quinta giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia). Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-6 che inizierà con i preliminari della gara femminile dai tre metri. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro maschile dalla piattaforma e l’atto conclusivo della prova citata riservata alle donne.

L’Italia, reduce dalla doppia medaglia di ieri nella Finale maschile dal metro, con l’argento di Matteo Santoro e il bronzo di Stefano Belotti, cercherà di essere protagonista. Dai tre metri Matilde Borello ed Elettra Neroni andranno a caccia del pass per l’atto conclusivo e, una volta presenti nella prova pomeridiana, dare il meglio.

Nel sincro dai 10 metri Francesco Casalini e Julian Verzotto vorranno godersi l’esperienza di un atto conclusivo continentale a livello assoluto e tirar fuori i migliori punteggio possibili nel loro programma di tuffi. Pensare alle medaglie appare complicato.

La quinta giornata degli Europei 2024 di tuffi di Belgrado (Serbia), il cui programma inizierà a partire dalle 10.00, non avrà copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-5.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Venerdì 21 giugno

10.00 Trampolino 3 metri femminili – Preliminari

15.30 Sincro piattaforma 10 metri maschili – Finale

17.15 Trampolino 3 metri femminili – Finale

AZZURRI IN GARA

Venerdì 21 giugno

10.00 Trampolino 3 metri femminili – Preliminari (Matilde Borello ed Elettra Neroni)

15.30 Sincro piattaforma 10 metri maschili – Finale (Francesco Casalini e Julian Verzotto)

17.15 Trampolino 3 metri femminili – Finale (eventuali Matilde Borello ed Elettra Neroni)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport