Tuffi, Julian Verzotto e Francesco Casalini settimi nel sincro dalla piattaforma alle Universiadi

Calato il sipario sulla quarta giornata di gare dedicata ai tuffi nelle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025. A Berlino (Germania), presso la Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), la Nazionale italiana non ha brillato particolarmente nelle gare in cui i rappresentanti del Bel Paese sono stati impegnati.

Nell’atto conclusivo del sincro maschile dalla piattaforma, Julian Verzotto e Francesco Casalini si sono classificati in settima e ultima posizione. 352.56 lo score degli azzurri nella gara in cui sono stati i cinesi Zheng Junzhi e Mo Yonghua a fare la voce grossa col punteggio di 437.31. Il podio è stato completato dai tedeschi Jaden Eikermann e Luis Carlo Avila Sanchez (400.74) e dai sudcoreani Kim Yeongtaek e Kim Jiwook (377.64).

Verzotto e Casalini, messi a referto 95.40 punti coi tuffi obbligatori, non sono stati troppo convincenti nei liberi, anche per via di coefficienti di difficoltà non così elevati. Alla fine della fiera il miglior tuffo è stato il triplo e mezzo avanti (70.20), mentre il peggiore il triplo e mezzo indietro (55.44).

Altro trionfo cinese nella gara femminile (individuale) dai 10 metri, che non vedeva alcuna italiana presente. Lu Wei si è portata a casa la medaglia d’oro con 400.35, davanti alla connazionale Wang Weiying (387.15). Il bronzo è stato conquistato dalla tedesca Pauline Pfeif (354.40).

In conclusione, non sono arrivate buone notizie dalla fase di qualificazione della prova femminile dal trampolino tre metri per l’Italia. Elettra Neroni e Matilde Borello non sono riuscite a rientrare nelle migliori dodici, classificandosi rispettivamente in 19ª (191.05) e 23ª piazza (160.00). Ancora Cina protagonista con Qu Zhixin a svettare con 332.00 punti davanti alla già citata Wang Weiying (319.70). A seguire nell’overall le due teutoniche Lena Hentschel (301.60) e Jette Mueller (294.30).