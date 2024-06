Europei scherma 2024 oggi in tv: orari, calendario 18 giugno, streaming, italiani in gara

Finalmente ci siamo! L’attesa è finita e oggi, martedì 18 giugno, iniziano gli Europei di scherma 2024. Manifestazione continentale che si svolgerà a Basilea (Svizzera), e sarà l’ultimo appuntamento internazionale prima dello Olimpiadi di Parigi. L’Italia si presenta con grandi ambizioni, e il primo giorno saranno assegnati i titoli individuali di spada femminile e fioretto maschile.

Dopo che l’anno scorso gli Europei si sono sdoppiati, quest’anno si accorpa tutto in terra elvetica. Lo squadrone azzurro, che si presenta con gli stessi 24 convocati che saranno protagonisti tra un mese nella capitale francese, punta a migliorare il record di 16 medaglie conquistato l’anno scorso tra Plovdiv e Cracovia. Durante la prima parte della settimana lo schema sarà sempre lo stesso: si inizierà con la fase a gironi la mattina presto, verrà poi definito il tabellone ad eliminazione diretta che porterà a disputare semifinali e finali nel tardo pomeriggio.

Alle 9.00 apre le danze la spada femminile che vedrà in pedana Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Tutte e quattro hanno le potenzialità per ben figurare, sono reduci da una stagione più che positiva tra Coppa del Mondo e Grand Prix; ma soprattutto è stata l’annata dell’esplosione di Rizzi, che sarà veramente un osso durissimo per tutti da battere. Alle 11.20 ci saranno i gironi del fioretto maschile, dove sarà assente Daniele Garozzo ma gli azzurri proveranno a monopolizzare il podio. Vedremo in azione Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei di scherma 2024, che iniziano assegnando i titoli individuali di spada femminile e fioretto maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su RaiSport HD e Eurosport. Immancabile la Diretta Live testuale di OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA OGGI

Martedì 18 giugno

Ore 9.00 Spada Femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi)

Ore 11.20 Fioretto Maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini)

Ore 18.30 Inizio fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro (dalle 18.25); Eurosport 2, per gli abbonati (dalle 18.30).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.