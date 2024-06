Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 23 giugno, streaming

Si chiudono oggi gli Europei di nuoto in corsia alla piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia). Quest’oggi verranno assegnati gli ultimi dieci titoli continentali, che saranno validi per i prossimi due anni, fino alla trentottesima edizione di Parigi-St Denis del 2026.

Sarebbero dovuti essere nove, ma il maltempo di ieri ha portato al rinvio dei 1500 stile libero, che apriranno il programma pomeridiano in anticipo, alle 18.10: attesissimo il duello tra Romanchuk e Tuncelli.

Questi Europei hanno fatto parecchio discutere. Soprattutto per la propria vicinanza all’appuntamento olimpico di quest’estate, con molti nuotatori ancora alla ricerca del tempo per volare a Parigi tra luglio e agosto. Tanto che molte selezioni si sono presentate rimaneggiate ed altre, come l’Italia, hanno scelto di declinare l’invito in vista del Trofeo Settecolli.

La settima giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperta in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-7.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

domenica 23 giugno

Sessione mattutina

9.30 400 stile libero donne

9.48 400 stile libero uomini

10.10 4×100 mista donne

10.22 4×100 mista uomini

Sessione serale – finali

18.10 1500 sl uomini

18.30 50 stile libero uomini

18.35 50 rana donne

18.40 100 dorso uomini

18.46 200 farfalla donne

19.07 200 misti uomini

19.15 400 stile libero donne

19.23 400 stile libero uomini

19.46 4×100 mista donne

19.55 4×100 mista uomini

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)