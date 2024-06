Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 22 giugno, streaming

Siamo alla penultima giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsia nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia). Altre sette le medaglie che verranno assegnate quest’oggi in ambito continentale, in una competizione dove l’Italia non sta partecipando.

La FIN ha preferito infatti concentrare le proprie forze sul Trofeo Settecolli, che assegna gli ultimi posti alle Olimpiadi. Vedremo dunque tanti nuovi campioni continentali, tra cui nei 50 rana con Nicolò Martinenghi che non difenderà il suo titolo nei 50 rana.

La sesta giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperta in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-6.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Sabato 22 giugno

9.30 50 sl uomini

9.48 200 farfalla donne

9.56 100 dorso uomini

10.09 50 rana donne

10.15 200 misti uomini

10.30 4×200 sl libera

Sessione serale

18.30 200 farfalla uomini Finale

18.38 50 sl donne Finale

18.42 50 rana uomini Finale

18.47 200 misti donne Finale

18.54 50 sl uomini semifinali

19.01 50 rana donne semifinali

19.22 1500 sl uomini Finale

19.56 200 farfalla donne semifinali

20.06 200 misti uomini semifinali

20.16 100 dorso donne Finale

20.22 100 dorso uomini semifinali

20.31 4×200 sl mista Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)