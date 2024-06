Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 21 giugno, streaming

Quinta giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsia nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia). Una competizione continentale che sta risentendo delle tante assenze e che dunque non sta apparendo come un vero e proprio termometro in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Proprio a causa della competizione a cinque cerchi, almeno in maniera laterale, non è presente l’Italia. La FIN ha preferito concentrare i propri sforzi per il Trofeo Settecolli che comincerà quest’oggi, il 21 giugno, essendo l’ultimo evento che mette a disposizione i pass per poter strappare un posto per le acque transalpine.

Ci sono comunque atleti da non sottovalutare, come ad esempio David Popovici. L’asso rumeno sta mettendo a punto la propria condizione in vista della competizione a cinque cerchi; dopo il successo nei 100 sl cerca ora la doppietta sulla distanza doppia dopo aver strappato il miglior tempo.

La quinta giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperta in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-5.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Venerdì 21 giugno

Sessione mattutina

9.30 50 sl donne

9.40 50 rana uomini

9.51 100 dorso donne

9.59 200 farfalla uomini

10.10 200 misti donne

10.18 4×100 sl mista

10.24 1500 sl uomini

Sessione serale

18.30 100 farfalla donne Finale

18.36 200 stile libero uomini Finale

18.43 200 rana donne Finale

18.50 100 dorso donne semifinali

18.59 59 rana uomini semifinali

19.20 50 sl donne semifinali

19.27 200 farfalla uomini semifinali

19.37 200 misti donne semifinali

19.54 50 dorso uomini finale

19.59 1500 sl donne finale

20.19 4×100 sl mista finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)