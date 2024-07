Nuoto, David Popovici la spunta all’ultima bracciata e conquista il titolo olimpico nei 200 sl

Al termine di una finale decisamente più equilibrata ed incerta del previsto, David Popovici vince da favorito la finale dei 200 stile libero uomini ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e si aggiudica il primo titolo a cinque cerchi della carriera. Un risultato storico per la Romania, che in passato non aveva mai conquistato una medaglia d’oro nel nuoto in campo maschile.

Nella vasca della Defense Arena di Nanterre si è concretizzato dunque il primo exploit olimpico di Popovici, che completa così il Grand Slam dopo essersi imposto anche agli Europei (2022-2024) e ai Mondiali (2022) in questa specialità. Il giovane fenomeno rumeno è rimasto abbastanza lontano dai suoi migliori tempi, patendo forse la troppa tensione ma riuscendo comunque ad avere la meglio in una entusiasmante volata a quattro per le medaglie.

Il nativo di Bucarest classe 2004 ha fatto la differenza proprio negli ultimi 15 metri, toccando la piastra d’arrivo in 1’44″53 e bruciando per un’incollatura il britannico Matthew Richards (argento con 1’44″74) e lo statunitense Luke Hobson (bronzo con 1’44″79).

Quarto posto beffardo per l’altro britannico Duncan Scott in 1’44″87, a soli 8 centesimi dal podio e a 15 centesimi dal vincitore. Appaiati in quinta piazza con 1’45″46 il tedesco Lukas Maertens (primo dopo 150 metri, prima di pagare dazio nell’ultima vasca) ed il lituano Danas Rapsys.