Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 19 giugno, streaming

Oggi, mercoledì 19 giugno, assisteremo alla terza giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsia. Nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia), il day-3 della rassegna continentale avrà in sé tante gare di un certo interesse, in considerazione di una competizione che risente di non poche defezioni.

Il riferimento è in primis alla Nazionale italiana. La squadra tricolore non sarà al via di questa manifestazione, visto un calendario fitto di impegni. La vicinanza ai Giochi di Parigi e la decisione di sfruttare il Trofeo Settecolli come ultimo evento per la qualificazione a Cinque Cerchi hanno portato a disertare in toto questo appuntamento in territorio serbo.

Fari puntati su David Popovici. Il rumeno, primatista europeo e campione continentale in carica dei 100 stile libero, andrà a caccia di un riscontro considerevole anche per mandare un messaggio ai suoi rivali in ottica olimpica. Ieri Popovici ha ottenuto prestazioni sotto i 48″ e l’obiettivo sarà migliorare ulteriormente per dimostrare a se stesso il proprio valore.

La terza giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperta in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-3.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Mercoledì 19 giugno

Sessione mattutina

9:30 200 stile libero donne

9:48 100 farfalla uomini

10:04 50 dorso donne

10:10 200 rana uomini

10:22 400 misti donne

10:36 4×100 sl donne

Sessione serale

18:30 200 stile libero donne semifinali

18:40 200 dorso uomini Finale

18:47 50 farfalla donne Finale

18:52 100 stile libero uomini Finale

18:58 100 rana donne Finale

19:04 100 farfalla uomini semifinale

19:27 50 dorso donne semifinale

19:34 200 rana uomini semifinale

19:58 400 misti donne Finale

20:07 800 stile libero uomini Finale

20:20 4×100 sl donne Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)