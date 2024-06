Europei nuoto 2024, il programma delle gare di domani: orari lunedì 17 giugno, tv, streaming

La seconda settimana degli Europei di sport acquatici lascia spazio al nuoto. Iniziano le gare in corsia a Belgrado, in una competizione continentale che non vedrà l’Italia ai nastri di partenza, concentrata sul Settecolli che concederà gli ultimi pass per le Olimpiadi, allo Sports Centre Milan Gale Muskatirovic.

Mattinata dedicata alle batterie, mentre nel pomeriggio verranno concessi i primi titoli europei. Alle 18.30 il momento dei 400 misti uomini, mentre in chiusura saranno assegnati gli ori alle rispettive 4×200 stile libero.

La diretta televisiva degli Europei di nuoto non è al momento prevista sugli schermi della Rai, a meno di cambi dell’ultim’ora. Le gare saranno dunque visibili, almeno per il momento, soltanto in streaming su Eurovision. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento.

EUROPEI DI NUOTO, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (17 GIUGNO)

Mattina – batterie

9.30 400 misti uomini

10.01 100 stile libero donne

11.11 50 farfalla uomini

12.00 200 dorso donne

12.32 100 rana uomini

13.34 4×200 stile libero donne

14.02 4×200 stile libero uomini

14.28 800 donne

Pomeriggio – semifinali e finali

18.30 semifinali 50 farfalla uomini

18.34 Semifinali 100 stile libero donne

18.30 Finale 400 misti uomini

18.48 Semifinali 200 dorso donne

18.56 Semifinali 100 rana uomini

19.01 Finale 4×200 stile libero donne

19.14 Finale 4×200 stile libero uomini

EUROPEI DI NUOTO, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento

Diretta streaming: Eurovision

Diretta testuale: OA Sport