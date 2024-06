Europei Calcio, serata senza reti. Inghilterra prima, Danimarca e Slovenia agli ottavi. Serbia eliminata

Serata senza reti agli Europei di calcio, in un’ultima giornata del gruppo C in cui vince la noia. Finiscono 0-0 sia Inghilterra-Slovenia sia Danimarca-Serbia, con proprio i serbi che sono gli unici a non fare festa, visto che concludono al quarto posto e sono eliminati.

L’Inghilterra continua a giocare male, ma con cinque punti riesce comunque a vincere il proprio girone e si porta nella stessa parte di tabellone dell’Italia, diventando la possibile avversaria ai quarti proprio degli azzurri di Luciano Spalletti. La Danimarca chiude a tre punti come la Slovenia, ma i danesi sono secondi per un minor numero di cartellini gialli, ma anche gli sloveni fanno festa perchè comunque sono certi del ripescaggio avendo una differenza reti migliore dell’Ungheria, che resta al momento la prima delle escluse in attesa delle sfide di domani.

Succede davvero pochissimo a Colonia, con l’Inghilterra che non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa per novanta minuti. Il muro sloveno regge benissimo contro l’ampio possesso palla degli inglesi, ma sempre troppo lento e prevedibile. Qualche squillo con dei cross dalla trequarti o delle conclusioni da fuori, con lo 0-0 che, con il passare dei minuti e le notizie da Monaco, diventava sempre di più un risultato che andava benissimo ad entrambe.

Di emozioni ce ne sono state pochissime anche tra Danimarca e Serbia. L’unico sussulto è quando in avvio di secondo tempo Jovic trova la rete del vantaggio complice la netta deviazione di Andersen, ma tutto viene annullato per la posizione di fuorigioco dell’attaccante serbo. La grande occasione per la Serbia capita nel recupero sui piedi di Sergej Milinkovic-Savic, tenuto fuori per 87 minuti, ma l’ex centrocampista della Lazio calcia malissimo e spedisce il pallone tra le braccia di Schmeichel da buonissima posizione. Al fischio finale fa festa la Danimarca e la Serbia torna a casa.