Europei Calcio, l’Austria batte l’Olanda ed è prima nel girone D. Clamoroso pari della Francia con la Polonia

Pomeriggio di emozioni agli Europei di calcio. Si ribalta completamente la classifica del Gruppo D, che premia una straordinaria Austria, che conquista il primo posto grazie alla vittoria per 3-2 contro l’Olanda e al clamoroso pareggio della Francia per 1-1 con la già eliminata Polonia. Austria prima, Francia seconda ed Olanda terza, ma già sicura di essere tra le ripescate grazie ai quattro punti in classifica.

Succede di tutto a Berlino tra Austria ed Olanda. La squadra di Rangnick, forse la più bella sorpresa dell’intera manifestazione, si porta in vantaggio dopo appena sei minuti grazie all’autogol di Malen. Le occasioni da gol sono molteplice da una parte e dall’altra, con due errori clamorosi prima del milanista Reijnders e poi dell’interista Arnautovic.

Ad inizio ripresa Gakpo trova il gol dell’1-1 con un pregevole desto a giro nell’angolino, ma Schmidt riporta nuovamente in vantaggio l’Austria con uno splendido colpo di testa in tuffo sul quale Verbruggen non può nulla. Le emozioni non sono finite perchè Depay pareggia nuovamente i conti, che sfrutta al meglio la sponda del solito Weghorst e poi, dopo essersi liberato di due avversari con lo stop, riesce a mettere il pallone all’incrocio. In prima battuta l’arbitro annulla per un possibile tocco di mano, ma poi richiamato dal VAR assegna la rete. L’Austria, però, non ci sta e Sabitzer firma il 3-2, sfruttando una clamorosa disattenzione di Van Dijk e battendo per la terza volta Verbruggen con un gran tiro. Non ci sono più ribaltamenti e l’Austria festeggia il primo posto nel girone.

La Francia ritrova Mbappè dal primo minuto, ma nel primo tempo la squadra di Deschamps non riesce a sfondare il muro di una Polonia che va vicina al vantaggio anche in due occasioni con Urbanski e Zielinski. I transapini ci provano svariate volte con Mbappè e poi anche Dembelé e Theo Hernandez, ma Skorupski salva sempre la sua porta.

Al rientro dagli spogliatoi la Francia spinge subito sull’acceleratore e sfiora per due volte il vantaggio. Alla terza occasione Dembelè viene steso in area da Kiwior e per l’arbitro italiano Guida non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mbappè, che firma il suo primo gol in questo Europeo. Il neo giocatore del Real Madrid si divora clamorosamente il raddoppio davanti a Skorupski ed un minuto dopo Upamecano commette fallo in area su Swiderski. Il VAR richiama Guida che decide per l’assegnazione del rigore. Maignan ipnotizza Lewandowski, ma il portiere del Milan non ha i piedi sulla riga. Lewandowski ritorna nuovamente sul dischetto e pareggia clamorosamente i conti. I disperati assalti finali non vanno in porto e la Francia conclude al secondo posto il girone.

Guardando al tabellone l’Austria è dalla parte dell’Italia (eventuale incrocio in semifinale) ed affronterà la seconda del gruppo F (al momento la Turchia), mentre la Francia finisce dall’altra parte del tabellone ed incrocerà agli ottavi la seconda classificata del girone E, dove ancora è tutto da decidere. Il destino dell’Olanda ancora non si conosce e gli orange dovranno aspettare la compilazione definitiva delle ripescate per capire con chi giocheranno il loro ottavo di finale.