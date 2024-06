Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario partite 30 giugno, streaming

Prosegue con altri due ottavi di finale la fase a eliminazione diretta degli Europei 2024 di calcio maschile in Germania. Si preannunciano due match sbilanciati almeno sulla carta, ma questa rassegna continentale ci ha già dimostrato che le sorprese sono dietro l’angolo e le big hanno meno margine rispetto al passato sulle squadre di seconda/terza fascia.

Tutto può succedere comunque in una partita secca, con tempi supplementari e rigori a decidere il passaggio del turno in caso di parità. Il programma odierno si apre alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen (ore 18.00) con Inghilterra-Slovacchia, prima del gruppo C contro terza dell’E, mentre in serata (ore 21.00) a Colonia si disputerà Spagna-Georgia, dominatrice del girone B contro terza del gruppo F.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle due partite di oggi valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Tutti i match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Spagna-Georgia anche in chiaro su Rai 1), mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play (solo per il match della Spagna), Sky Go e Now TV.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Domenica 30 giugno

Ore 18.00 Inghilterra-Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Spagna-Georgia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Spagna-Georgia sarà visibile anche su Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play (solo per Spagna-Georgia), Sky Go e Now TV.