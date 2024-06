Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario partite 29 giugno, streaming

Oggi, sabato 29 giugno, prendono il via gli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio in Germania. Dopo un’attesa di alcuni giorni, messa in archivio la prima fase a gironi, si farà veramente sul serio con le sfide a eliminazione diretta. Non ci saranno appelli per nessuno e si giocherà per vincere e proseguire nel percorso in questa rassegna continentale.

Due gli incontri previsti quest’oggi e la Nazionale italiana sarà protagonista. Gli azzurri di Luciano Spalletti saranno proprio quelli che daranno il via alle danze (ore 18.00) affrontando la Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino. Un match complicato quello per gli azzurri, al cospetto di una formazione molto in salute, che ha fatto vedere ottime cose nelle partite precedenti.

I nostri portacolori dovranno alzare il loro livello per sperare di approdare ai quarti di finale perché la prestazione offerta nell’ultimo incontro con la Croazia non basterà di certo per piegare l’organizzata formazione elvetica. In serata (ore 21.00) saranno i padroni di casa della Germania a giocare al Westfalenstadion di Dortmund contro la Danimarca e i favori del pronostico sono dalla loro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (sabato 29 giugno) agli Europei 2024 di calcio. La sfida tra Italia e Svizzera sarà trasmessa in tv su Rai 1 HD; Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, mentre Germania vs Danimarca solo sui canali Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251. Entrambe saranno trasmesse in streaming su SkyGo e su NOW e RaiPlay coprirà solo la partita degli azzurri.

EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Sabato 29 giugno

18.00 Italia vs Svizzera allo Stadio Olimpico di Berlino – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251.

21.00 Germania vs Danimarca al Westfalenstadion di Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD trasmetterà; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (213) garantiranno una copertura completa.

Diretta streaming: RaiPlay trasmetterà Italia-Svizzera e dal 30 giugno solo gli ottavi in programma alle 21.00; SkyGo e NOW garantiranno una copertura completa.

Diretta testuale: OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali di tutti gli ottavi di finale