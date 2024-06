Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 21 giugno, streaming

Quest’oggi, venerdì 21 giugno, sono previste altri tre incontri valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile in Germania. Nello specifico vedremo all’opera squadre del gruppo D ed E, con dei match fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi di finale o comunque per stabilire la composizione del tabellone a eliminazione diretta.

Il programma odierno si aprirà alle 15.00 in quel di Dusseldorf con Slovacchia-Ucraina del girone E, una sfida decisiva soprattutto per gli ucraini dopo il pessimo ko al debutto contro la Romania. A seguire ci si sposterà a Berlino per Polonia-Austria, un vero e proprio spareggio tra due team fermi a 0 punti in classifica nel gruppo D, mentre in serata a Lipsia ci sarà spazio per lo scontro diretto tra Francia e Olanda per il primo posto del raggruppamento.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming delle tre partite di oggi valevoli per gli Europei 2024 di calcio. Tutti i match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (Olanda-Francia anche in chiaro su Rai 1), mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO OGGI

Venerdì 21 giugno

Ore 15.00 Slovacchia-Ucraina

Ore 18.00 Polonia-Austria

Ore 21.00 Olanda-Francia

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Olanda-Francia sarà visibile anche su Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now TV.