Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 9 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 9 giugno va in scena la terza giornata degli Europei 2024 di atletica: a Roma prosegue la rassegna continentale che ci terrà compagnia fino al 12 giugno, l’Italia vuole continuare a brillare dopo il sabato da urlo che ha regalato gli ori di Marcell Jacobs, Lorenzo Simonelli, Leonardo Fabbri e gli argenti di Chituru Ali e Mattia Furlani. Si preannuncia una domenica di fuoco con tantissimi big azzurri pronti regalare soddisfazioni allo Stadio Olimpico.

Gianmarco Tamberi sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in alto: il Campione Olimpico sarà chiamato a difendere il titolo continentale. Grande attesa per Zaynab Dosso, che andrà a caccia delle medaglie sui 100 metri, proprio come Catalin Tecuceanu sugli 800 metri. Da non perdere Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri, in cerca della finale e di una buona prestazione cronometrica.

Luca Sito vuole brillare nelle semifinali dei 400 metri insieme a Edoardo Scotti, ci saranno anche Sara Fantini nelle qualificazioni del lancio del martello e i triplisti nel turno preliminare. In mattinata le mezze maratone, con soprattuto Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk in grado di dire la loro. Ludovica Cavalli in finale sui 1500 metri, Darya Derkach nell’atto conclusivo del salto triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (domenica 9 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ad eccezione della fasce orarie 13.00-13.45 e 20.30-21.00 che andranno su RaiSportHD), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Domenica 9 giugno

09.00 Mezza maratona (maschile)

09.30 Mezza maratona (femminile)

10.05 Lancio del martello (femminile)

10.45 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.50 200 metri (maschile), batterie

12.40 400 ostacoli (femminile), batterie

13.20 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 400 metri (femminile), semifinali

20.28 Salto in alto (femminile), finale

20.38 400 metri (maschile), semifinali

21.04 Salto triplo (femminile), finale

21.10 Lancio del martello (maschile), finale

21.13 100 metri (femminile), semifinali

21.39 200 metri (maschile), semifinali

22.04 3000 siepi (femminile), finale

22.27 800 metri (maschile), finale

22.40 1500 metri (femminile), finale

22.53 100 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, ad eccezione delle fasce orarie 13.00-13.45 e 20.30-21.00 dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Domenica 9 giugno

09.00 Mezza maratona (maschile): Chiappinelli, Crippa, Faniel, Meucci, P. Riva, Selvarolo

09.30 Mezza maratona (femminile): Nestola, Palmero, Sugamiele, Yaremchuk

10.05 Lancio del martello (femminile): Fantini, Mori

10.45 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Bocchi, Dallavalle, Ihemeje

11.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Fassinotti, Lando, Sottile, Tamberi

11.50 200 metri (maschile), batterie: Pettorossi

12.40 400 ostacoli (femminile), batterie: Olivieri

13.20 400 ostacoli (maschile), batterie: Bertoncelli, Lambrughi

20.05 400 metri (femminile), semifinali: Mangione, Polinari, Trevisan

20.38 400 metri (maschile), semifinali: Scotti, Sito

21.04 Salto triplo (femminile), finale: Derkach

21.13 100 metri (femminile), semifinali: Dosso, Bongiorni

21.39 200 metri (maschile), semifinali: Tortu, Desalu, eventuale Pettorossi

22.27 800 metri (maschile), finale: Tecuceanu

22.40 1500 metri (femminile), finale: Cavalli

22.53 100 metri (femminile), finale: eventuali Dosso, Bongiorni