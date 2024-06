Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 8 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 8 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei 2024 di atletica: a Roma prosegue la rassegna continentale che ci terrà compagnia fino al 12 giugno, l’Italia vuole continuare a brillare dopo gli ori conquistati da Antonella Palmisano e Nadia Battocletti nella prima giornata di gare. Si preannuncia un sabato di fuoco con tantissimi big azzurri pronti ad andare a caccia di medaglie pesanti di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico.

Marcell Jacobs cercherà di difendere il titolo sui 100 metri, dove anche Chituru Ali nutre grandi ambizioni. Il Campione Olimpico sarà la stella della serata insieme ad altri azzurri di rango: si sogna la gloria nel salto in lungo con Mattia Furlani e nel getto del peso con Leonardo Fabbri (indiscusso favorito della vigilia, ci sarà anche Zane Weir). Lorenzo Simonelli può ambire a una medaglia sui 110 ostacoli, da seguire anche Francesco Fortunato nella 20 km di marcia e le semifinali degli 800 metri con Catalin Tecuceanu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (sabato 8 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ad eccezione della fascia oraria 20.30-21.00 che andrà su RaiSportHD), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Sabato 8 giugno

10.05 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

10.10 3000 siepi (maschile), batterie

10.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.50 100 metri (femminile), batterie

11.45 400 metri (maschile), batterie

12.10 Eptathlon, salto in lungo

12.20 400 metri (femminile), batterie

18.00 20 km di marcia (maschile)

18.05 Eptathlon, tiro del giavellotto

19.50 800 metri (maschile), semifinale

20.06 Salto in lungo (maschile), finale

20.12 100 ostacoli, semifinale

20.38 110 ostacoli, semifinale

21.02 Getto del peso (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), semifinali

21.37 Lancio del disco (femminile), finale

21.47 Eptathlon, 800 metri

22.08 100 ostacoli, finale

22.18 110 ostacoli, finale

22.28 5000 metri (maschile), finale

22.53 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, ad eccezione delle fascia oraria 20.30-21.00 dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Sabato 8 giugno

10.10 3000 siepi (maschile), batterie: Bouih, A. Zoghlami, O. Zoghlami

10.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Bruni, Malavisi, Molinarolo

10.50 100 metri (femminile), batterie: Bongiorni

11.45 400 metri (maschile), batterie: Scotti, Sito, Meli

12.10 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini

12.20 400 metri (femminile), batterie: Mangione, Polinari, Trevisan

18.00 20 km di marcia (maschile): Fortunato, Orsoni, Picchiottino

18.05 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini

19.50 800 metri (maschile), semifinali: Barontini, Pernici, Tecuceanu

20.06 Salto in lungo (maschile), finale: Furlani

20.12 100 ostacoli, semifinali: Besana, Carmassi, Carraro

20.38 110 ostacoli, semifinali: Simonelli, Fofana

21.02 Getto del peso (maschile), finale: Fabbri, Weir

21.10 100 metri (maschile), semifinali: Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali

21.47 Eptathlon, 800 metri: Gerevini

22.08 100 ostacoli, finale: eventuali Besana, Carmassi, Carraro

22.18 110 ostacoli, finale: eventuali Fofana, Simonelli

22.53 100 metri (maschile), finale: eventuali Ali, Jacobs, Melluzzo, Rigali