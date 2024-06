Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 7 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 7 giugno incominciano gli Europei 2024 di atletica: a Roma inizia la rassegna continentale che ci terrà compagnia fino al 12 giugno. La capitale è pronta a ospitare una pletora di stelle, che ci regaleranno sei giorni di gare assolutamente avvincenti, appassionanti ed entusiasmanti: sarà un vero e proprio antipasto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti meno di due mesi. L’Italia vuole essere grande protagonista di fronte al proprio e già il primo giorno si giocherà carte molto interessanti.

Antonella Palmisano andrà a caccia della medaglia sui 20 km di marcia, distanza di cui è Campionessa Olimpica. La fuoriclasse pugliese sarà affiancata da Valentina Trapletti ed Eleonora Giorgi. Leonardo Fabbri si presenta con il miglior accredito stagionale nel getto del peso ed è chiamato a sbrigare la pratica nelle qualificazioni. Da non perdere la finale diretta di Nadia Battocletti e Federica Del Buono sui 5000 metri, ma occhio anche a Catalin Tecuceanu e a Simone Barontini nelle batterie degli 800 metri.

Mattia Furlani è particolarmente atteso nelle qualificazioni del salto in lungo, Daisy Osakue promette bene nelle qualificazioni del lancio del disco, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli si cimenteranno nelle batterie dei 1500 metri. Sono previste le batterie dei 100 metri, ma Marcell Jacobs e Chituru Ali sono già ammessi in semifinale in virtù del ranking: spazio a Roberto Rigali e Matteo Melluzzo. Da seguire anche la 4×400 mista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (venerdì 7 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ad eccezione della fascia oraria 20.30-21.00 che andrà su RaiSportHD), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Venerdì 7 giugno

09.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

09.40 Eptathlon, 100 metri

10.03 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.10 100 ostacoli, batterie

10.40 110 ostacoli, batterie

11.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

11.35 Eptathlon, salto in alto

11.45 1500 metri (femminile), batterie

12.15 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

12.20 800 metri (maschile), batterie

12.55 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

13.05 3000 siepi (femminile), batterie

18.35 20 km di marcia (femminile)

18.40 Eptathlon, getto del peso

19.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

20.30 Salto in alto (femminile), qualificazioni

21.00 Lancio del disco (maschile), finale

21.10 100 metri (maschile), batterie

21.33 Getto del peso (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 200 metri

22.20 4×400 (mista), finale

22.40 5000 metri (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

09.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Mannucci

09.40 Eptathlon, 100 metri: Gerevini

10.10 100 ostacoli, batterie: Besana, Carmassi, Carraro

10.40 110 ostacoli, batterie: Fofana, Giacalone

11.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach

11.35 Eptathlon, salto in alto: Gerevini

11.45 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Vissa, Zenoni

12.15 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Conte, Osakue, Strumillo

12.20 800 metri (maschile), batterie: Barontini, Pernici, Tecuceanu

12.55 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani, Mersal, Randazzo

13.05 3000 siepi (femminile), batterie: Curtabbi

18.35 20 km di marcia (femminile): Giorgi, Palmisano, Trapletti

18.40 Eptathlon, getto del peso: Gerevini

19.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Del Gatto, Fabbri, Weir

20.30 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Vallortigara, Vicini

21.00 Lancio del disco (maschile), finale: eventuale Mannucci

21.10 100 metri (maschile), batterie: Melluzzo, Rigali

21.45 Eptathlon, 200 metri: Gerevini

22.20 4×400 (mista), finale: Italia (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

22.40 5000 metri (femminile), finale: Battocletti, Del Buono, Majori