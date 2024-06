Errani/Paolini-Kostyuk/Ruse oggi in tv, orario Roland Garros 2024: programma semifinale e streaming

Per Jasmine Paolini potrebbe essere una prima volta, per Sara Errani invece un ritorno alle alte vette a 10 anni di distanza dall’ultima finale parigina in doppio. Insieme, le due cercheranno oggi di prendersi altra gloria contro Marta Kostyuk ed Elena-Gabriela Ruse, in una semifinale del Roland Garros che non va sottovalutata.

Questo perché, sebbene l’ucraina sia in assoluto più forte della rumena e anche in doppio sia quella che offre un po’ più di qualità, c’è da tenere in considerazione un dato: quando hanno giocato insieme le due non hanno sfigurato. Anzi, hanno raggiunto la semifinale agli Australian Open 2023. Vero è che il duo azzurro, dalla fine dell’anno scorso, ha saputo regalare parecchie soddisfazioni, partendo da Monastir nel finale di 2023 e continuando con la memorabile partita (pur persa) contro Hsieh/Mertens agli Australian Open e poi con i titoli di Linz e soprattutto Foro Italico di Roma, Internazionali d’Italia.

La semifinale tra Sara Errani e Jasmine Paolini sarà terzo match sul Court Simonne Mathieu (il cui programma inizia alle ore 11:00). Non è previsto uno spazio per la diretta tv; diretta streaming su eurosport.it e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-KOSTYUK/RUSE, ROLAND GARROS 2024 OGGI

Venerdì 7 giugno

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Dechy (FRA)/Parmentier (FRA)-Davenport (USA)/Pennetta (ITA) – Doppio leggende donne

NB 12:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [9] – Semifinale doppio uomini

NB 13:00 Errani (ITA)/Paolini (ITA) [11]-Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU) – Semifinale doppio donne

Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [8]-Gauff (USA)/Siniakova (CZE) [5] – Semifinale doppio donne

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KOSTYUK/RUSE, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport