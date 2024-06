Tennis, Jasmine Paolini può gravitare per un po’ in top 10: i punti da difendere fino a fine anno

Due settimane da sogno per Jasmine Paolini. L’azzurra riporta il tennis femminile italiano in finale di uno Slam a distanza di nove anni, quando Flavia Pennetta e Roberta Vinci si sfidarono nell’ultimo atto degli US Open. Stavolta però è il Roland Garros ad arridere ai colori italiani, con la ragazza di Bagni di Lucca che sarà almeno numero 7 al mondo da lunedì, e addirittura 5 in caso di successo finale.

Ovviamente la migliore posizione WTA in carriera per Paolini, che riporta il nostro movimento femminile in top 10, e c’è possibilità di mantenere per un po’ un piazzamento nel gotha del tennis femminile italiano. Anche perché, da qui a inizio anno, i punti che dovrà difendere non sono tantissimi.

Per la precisione, 1070. Poiché da quest’anno il ranking femminile ha cambiato volto: si tengono conto dei migliori 18 risultati stagionali, che comprendono i quattro Slam, i migliori 6 risultati nei 1000 tra Indian Wells, Madrid, Miami, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati e Pechino, il miglior risultato nei 1000 tra Doha, Dubai e Wuhan e gli altri migliori sette risultati tra i tornei 1000 a scendere. Le WTA Finals sono considerate come un diciannovesimo torneo.

Il risultato più prestigioso da difendere è quello di Cincinnati, dove raggiunse i quarti di finale e sono dunque 220 punti. La semifinale di Zhengzhou dello scorso ottobre le consegnò 185 punti, 180 invece per le finali di Palermo a luglio e Monastir in Tunisia. Negli Slam invece ci sono solo due primi turni, da dieci punti ognuno: la chance per migliorarsi c’è.

JASMINE PAOLINI, I PUNTI DA DIFENDERE FINO ALLA FINE DELL’ANNO

Wimbledon: 10 punti (1° turno)

US Open: 10 punti (1° turno)

1000 Cincinnati: 220 punti (quarti di finale)

1000 Pechino: 120 punti (terzo turno)

1000 Montreal: 105 punti (terzo turno)

1000 Guadalajara: 60 punti (secondo turno)

500 Zhengzhou: 185 punti (semifinale)

250 Palermo: 180 punti (finale)

250 Monastir: 180 punti (finale)