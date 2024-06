Equitazione: Italia al secondo posto della Nations Cup di Avenches dopo il dressage

Ad Avenches – in Svizzera – si è aperta la terza tappa di Nations Cup di completo, in ambito equestre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nella prova di dressage sul campo di gara elvetico, dove erano impegnati una trentina di concorrenti fra cavalieri e amazzoni.

Nella classifica a squadre, riservata a sole tre nazioni, l’Italia è attualmente seconda a 98,4 penalità: un punteggio formato dallo score di 30,7 di Evelina Bertoli, da quello di 32,5 messo a referto da Emiliano Portale, e dal 35,2 di Alessio Proia, mentre il 42,3 di Roberto Riganelli è stato scartato. Al primo posto, nella graduatoria riservata alle rappresentative nazionali, invece si trova la Svizzera padrona di casa, prima a 92,2 penalità, mentre al terzo posto c’è la Germania, attardata a 108,1.

A livello individuale invece la classifica è attualmente comandata dall’australiano Andrew Hoy (in sella a Vassily de Lassos), primo con lo score di 29,2; con la migliore fra gli italiani che è risultata Evelina Bertoli a 30,7 montante Fidjy des Melezes. Domani si continuerà ad Avenches con la seconda parte del concorso: sarà la volta del cross country, mentre domenica l’evento si completerà con il salto ostacoli.