Equitazione, Eventing Nations Cup Strzegom 2024: a vincere il concorso è la Francia

La quarta e ultima tappa dell’Eventing Nations Cup 2024 prima delle Olimpiadi di Parigi, che si è tenuta a Strzegom, si è ufficialmente conclusa. Ecco come sono andate le cose nell’ambito del round di salto ostacoli e di conseguenza quale è stata la classifica del completo.

A vincere il concorso è stata la Francia, che ha chiuso in prima posizione, complessivamente a 145,5 penalità, frutto del 45,0 di Camille Laiseny (su Avalone) e dei 50,3 e 58,2 di Verane Nicaud (su Baron d’Etat) e Sebastien Cavaillon (Casanova du Frety). Alle loro spalle, a completare il podio, ecco la Svezia, seconda a 146,6 penalità, e la Polonia padrona di casa, terza a 168,3.

Quarta e quinta posizione invece per Australia e Germania, rispettivamente con 1112,3 e 1115,2 penalità frutto dei ritiri di alcuni membri delle squadre fra le prove di completo e quelle di salto.

Come detto quindi le prove a squadre di completo ora si fermano, per quanto riguarda il circuito della FEI. Il focus si sposta verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove anche l’Italia sarà protagonista. Il prossimo appuntamento per la Nations Cup è invece previsto ad Arville, in Belgio, dal 15 al 18 agosto.