Equitazione, dopo il dressage Australia al comando nella tappa di Nations Cup di completo a Strzegom

Il primo round della tappa di completo in corso di svolgimento a Strzegom, in Polonia, per quanto riguarda la Nations Cup 2024 è andato in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara polacco.

In testa c’è l’Australia, prima al momento a 94,0 penalità, grazie alle prestazioni di Kevin McNab (29,1), Andrew Hoy (32,1) e Grace Kay (32,8): gli oceanici alle loro spalle hanno i padroni di casa della Polonia, seconda a 102,5, e la Germania, terza a 104,4.

Alle spalle delle tre formazioni, al momento sul podio, vi sono la Svezia, quarta a 108,6 penalità, e la Francia, quinta a 114,3 penalità. Domani sarà il momento del secondo segmento della prova a squadre, che vedrà amazzoni e cavalieri impegnarsi nel cross country, mentre domenica, a chiudere il tutto, sarà poi la volta del salto ostacoli.