Dove vedere in tv Sinner-Dimitrov: definito l’orario dei quarti al Roland Garros! Programma e streaming

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 4 giugno. Jannik Sinner sarà protagonista nei quarti di finale del Roland Garros 2024. Il 22enne pusterese dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 del seeding). Una sfida affascinante tra due modi diversi di intendere il tennis: da un lato la modernità di Jannik, con colpi di rara potenza da fondo; dall’altra uno degli ultimi rappresentanti del gioco a tutto campo.

Sinner arriva a questa sfida, dopo aver dovuto battere il padrone di casa Corentin Moutet. Un match complicato per l’altoatesino, costretto a rimontare. Un brutto primo set aveva alimentato qualche preoccupazione, specie per il modo in cui il n.2 ATP fosse andato in confusione. Bravo però Jannik a ritrovare la retta via, regolando con agio il suo avversario nelle restanti frazioni.

Incontro con Dimitrov, dunque, non semplice. Il bulgaro si è imposto in maniera convincente contro il polacco Hubert Hurkacz e gode di un’ottima condizione atletica. Un aspetto quest’ultimo che sulla terra potrebbe fare la differenza. Nella memoria di tutti c’è l’ultimo precedente della Finale vinta da Sinner contro Grigor a Miami, ma sul rosso potrebbe essere un’altra storia.

La partita tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si disputerà domani, martedì 4 giugno, e sarà la terza prevista sul campo Philippe Chatrier e valida per i quarti di finale del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente, e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-DIMITROV ROLAND GARROS 2024

Martedì 4 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio alle 11.00

Coco GAUFF (USA) [3] vs Ons JABEUR (TUN) [8]

Non prima delle 12.30

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Marketa VONDROUSOVA (CZE) [5]

Grigor DIMITROV (BUL) [10] vs Jannik SINNER (ITA) [2]

Non prima delle 20.15

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [9] vs Carlos ALCARAZ (ESP) [3]

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport