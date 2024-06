Dove vedere in tv Italia-Giappone, finale Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà il Giappone nella finale della Nations League 2024 di volley femminile, che andrà in scena domenica 23 giugno (ore 15.30) a Bangkok (Thailandia). Le azzurre, capaci di surclassare USA e Polonia con due secchi 3-0, se la dovranno vedere contro le asiatiche, capaci di avere la meglio sulla Cina e poi sul Brasile al tie-break. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e palpitante: le ragazze del CT Julio Velasco hanno tutte le carte in regola per vincere, ma dovranno stare molto attente alle proverbiale solidità e alla grande difesa delle nipponiche.

L’Italia sarà nelle mani dell’opposto Paola Egonu, della capitana Anna Danesi affiancata al centro da Sarah Fahr, della schiacciatrice Myriam Sylla supportata di banda da Caterina Bosetti o da Alice Degradi, del libero Monica De Gennaro. La nostra Nazionale inseguirà il secondo sigillo nel torneo dopo quello ottenuto due anni fa regolando il Brasile nell’atto conclusivo, dall’altra parte del muro ci sarà un gruppo molto arcigno spinto da Wada, Koga e Ishikawa, a caccia della prima affermazione nel prestigioso torneo internazionale itinerante (mai sul podio nelle precedenti cinque edizioni).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, finale della Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE, FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 23 giugno

Ore 15.30 Italia vs Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.