Dominic Thiem sul futuro del tennis: “Sinner e Alcaraz danno lustro al gioco, siamo in ottime mani”

Dominic Thiem si avvia a chiudere la propria carriera. I problemi al polso hanno purtroppo condizionato non poco il suo incedere in campo, fin da quel torneo di Maiorca del 2021. E così lo si ritrova proprio sull’erba spagnola tre anni dopo, in questa sorta di Tour d’addio, dovendo fare i conti quello che il suo tennis attuale gli può offrire.

Thiem, comunque, si sta godendo al meglio questi ultimi scampoli di carriera, essendo anche osservatore interessato rispetto ai temi d’attualità. Il giocatore austriaco è molto ottimista sul futuro del circuito, visto l’avvento di esponenti della nuova generazione: “Abbiamo una Next Gen che è incredibile. Ci sono due ragazzi che sono stati numeri 1, Sinner e Alcaraz, che sono incredibili e giocano un gran tennis. Adoro guardarli e probabilmente piace anche a tutti i tifosi, quindi il tennis è in ottime mani“, ha dichiarato l’ex top-10.

“Penso che la cosa più importante di tutte sia che spero che molti bambini, soprattutto in Austria – perché io sono austriaco e probabilmente dove sono più conosciuto è lì, nel mio Paese – inizieranno a giocare tennis per me. Questa sarebbe l’eredità più importante. Spero anche che la gente mi ricordi come una brava persona nel circuito capace di giocare bene, anche questo è importante. Spero che sia una buona eredità“, ha concluso Thiem.