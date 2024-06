Cricket, qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: l’Italia schianta anche l’Isola di Man e resta a punteggio pieno

Dopo aver osservato una giornata di riposo, è ripreso a Roma il primo torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo T20 2026 di cricket: dieci Nazioni europee sono state divise in due gironi da cinque e le due vincitrici poi si sfideranno per avere accesso al girone finale continentale, che darà a due squadre l’accesso alla rassegna iridata prevista tra due anni in India e Sri Lanka.

Dopo i successi su Lussemburgo e Francia, nella terza giornata l’Italia ha battuto anche l’Isola di Man, imponendosi per 7 wickets con lo score di 87/3 (14.3)-85 (17.5). Gli azzurri hanno disputato un buon innings al lancio, facendo cadere i 10 wickets dopo 17.5 overs, fermando gli avversari a quota 85 runs. L’Italia ha poi controllato la sfida nell’innings di battuta, subendo soltanto 3 eliminazioni e riuscendo a chiudere i conti dopo 14.3 overs dei 20 previsti, assommando 87 runs.

La Nazionale italiana è rimasta così a punteggio pieno nel Girone A con tre vittorie in altrettanti incontri, davanti a Francia ed Isola di Man, ferme ad 1 vittoria, mentre sono ancora a quota zero vittorie Lussemburgo e Turchia, che però si affronteranno nel pomeriggio. Nel Girone B a comandare sono la Romania e l’Austria con 2 vittorie. Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 15.15, l’Italia affronterà la Turchia.

FORMULA, CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA

L’Italia è inserita nel Gruppo A con Francia, Isola di Man, Lussemburgo e Turchia, mentre nel Gruppo B si affrontano Austria, Ungheria, Israele, Portogallo e Romania. La prima classificata di ciascun girone giocherà la finale e solo la vincitrice avrà accesso alla fase successiva.

09 giugno, ore 10:15 Italia-Lussemburgo 166/7-89/9 (L’Italia vince per 77 runs)

10 giugno, ore 15:15 Italia-Francia 118/5 (18.2)-116 (L’Italia vince per 5 wickets)

12 giugno, ore 10:15 Italia-Isola di Man 87/3 (14.3)-85 (17.5) (L’Italia vince per 7 wickets)

13 giugno, ore 15:15 Italia-Turchia (Simar Cricket Ground)

La finale si giocherà il 16 giugno alle 15.15 sul Roma Cricket Ground