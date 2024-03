Cricket, l’Italia batte Vanuatu e si qualifica alla World Cup Challenge League!

Obiettivo centrato per la Nazionale italiana di cricket nel terzo ed ultimo incontro della fase Super Six dei play-off della World Cup Challenge League: a Bangi, in Malesia, gli azzurri regolano Vanuatu, sconfitta per 105/8-102, imponendosi per 2 wickets e qualificandosi per la fase successiva della manifestazione.

Da sottolineare le prestazioni al lancio di Nicholas Maiolo e Jaspreet Singh, con 2 eliminati a testa, mentre in battuta si mettono in mostra lo stesso Nicholas Maiolo con 33 runs, Rakibul Hasan e capitan Gareth Berg, con quest’ultimo che mette a segno il colpo decisivo per la vittoria.

Nella sfida tra le due squadre già qualificate il Kuwait liquida la Tanzania per 296/9-145, vincendo per 151 runs, mentre nel match reso ininfluente dal risultato dell’Italia, il Bahrein, quarta squadra a staccare il pass per la prossima fase, regola le Bermuda, già eliminate, per 30 runs.

Kuwait, Italia, Bahrein e Tanzania certificano dunque la permanenza nella ICC Challenge League 2023-2027, torneo di terzo livello per le Nazionali che stazionano dal 21° al 32° posto del ranking mondiale: la selezione azzurra è l’unica tra quelle retrocesse a rientrare subito nella competizione.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Fase Super Six

Kuwait-Vanuatu 360/4-132 (39.1 overs) (Il Kuwait vince per 228 runs)

Italia-Bahrein 218-222/5 (47.2 overs) (Il Bahrein vince per 5 wickets)

Tanzania-Bermuda 239-112 (34.3 overs) (La Tanzania vince per 127 runs)

Vanuatu-Bermuda 153-122 (24.5 overs) (Le Vanuatu vincono per 31 runs)

Bahrein-Kuwait 202 (49.4/50 overs)-186/5 (40.3/43 overs, T: 185) (metodo DLS) (Il Kuwait vince per 5 wickets)

Italia-Tanzania 325/8-163 (32.5 overs) (L’Italia vince per 162 runs)

Kuwait-Tanzania 296/9-145 (33.4 overs) (Il Kuwait vince per 151 runs)

Vanuatu-Italia 102-105/8 (25.4 overs) (L’Italia vince per 2 wickets)

Bahrein-Bermuda 238-131/8 (25/25 overs, T: 162) (metodo DLS) (Il Bahrein vince per 30 runs)

Classifica

1 Kuwait 10 Qualificato alla World Cup Challenge League

2 Italia 6 (NRR: 1.163) Qualificata alla World Cup Challenge League

3 Bahrein 6 (NRR: 0.565) Qualificato alla World Cup Challenge League

4 Tanzania 6 (NRR: -0.356) Qualificata alla World Cup Challenge League

5 Vanuatu 2 Eliminate

6 Bermuda 0 Eliminate