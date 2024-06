Cricket, i prossimi passi dell’Italia nel cammino verso i Mondiali 2026

Nonostante sia ancora in corso la fase finale della Coppa del Mondo T20 2024 di cricket, sono già scattate le qualificazioni dell’edizione 2026, l’ultima che precederà le Olimpiadi 2028 (il T20 è il format scelto per i Giochi di Los Angeles): l’Italia ha vinto il torneo Qualifier A del Vecchio Continente, ospitato a Roma.

Gli azzurri, dunque proseguono il cammino verso l’accesso alla rassegna iridata prevista tra due anni in India e Sri Lanka: l’Italia ha conquistato il diritto di partecipare alla Regional Final dello Europe Qualifier, torneo che metterà in palio due posti per la prossima Coppa del Mondo T20.

A questo torneo finale dovrebbero prendere parte 5 squadre, dal momento che l’Inghilterra, essendo rientrata tra le prime otto dell’edizione 2024 della Coppa del Mondo, si è qualificata automaticamente per la prossima edizione, e che l’Irlanda è già certa di staccare il pass attraverso il ranking che si chiuderà il prossimo 30 giugno.

Saranno invece Paesi Bassi e Scozia, che hanno partecipato alla fase finale dell’edizione 2024 senza centrare la qualificazione per quella del 2026, le selezioni europee a dover guadagnare il biglietto per la prossima Coppa del Mondo attraverso la finale continentale, nella quale l’Italia proverà a rovinare la festa ad almeno una delle due.

Assieme alle tre Nazionali citate, saranno in gara per ottenere il pass per la rassegna iridata altre due selezioni, che usciranno dagli altri due tornei continentali come quello ospitato a Roma: il Qualifier B si giocherà in Germania dal 7 al 14 luglio, infine il Qualifier C andrà in scena dal 21 al 28 agosto sull’isola di Guernsey.