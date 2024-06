Cricket, qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: l’Italia liquida la Romania e vola alla seconda fase continentale

Si conclude in modo trionfale per l’Italia a Roma il primo torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo T20 2026 di cricket: dieci Nazioni europee sono state divise in due gironi da cinque e le due vincitrici si sono sfidate quest’oggi per avere accesso al girone finale continentale, che darà a due squadre l’accesso alla rassegna iridata prevista tra due anni in India e Sri Lanka.

Dopo i successi su Lussemburgo, Francia, Isola di Man e Turchia, che hanno permesso agli azzurri di chiudere il Gruppo A in testa a punteggio pieno, oggi l’Italia ha dominato la finale contro la Romania, che a sua volta aveva chiuso da imbattuta il Gruppo B, trionfando per 244/4 (20.0)-84 (17.4), imponendosi per 160 runs.

L’Italia ha praticamente chiuso i conti già nell’innings di battuta, subendo soltanto quattro eliminazioni e, soprattutto, assommando 244 runs nei 20 overs previsti. Gli azzurri hanno poi soltanto dovuto amministrare nell’innings al lancio, ed hanno fatto cadere i 10 wickets dopo 17.4 overs, quando comunque il match era ormai deciso, con i romeni fermi a quota 84 runs.

Vanno sottolineate le prestazioni maiuscole di Joe Burns e Justin Mosca, autori rispettivamente di 108 e 72 runs, con Burns che ha sfondato per la prima volta il muro delle 100 runs con l’Italia ed è stato nominato Man of the match, mentre il riconoscimento come miglior giocatore del torneo è stato assegnato ad Harry Manenti.

FORMULA E RISULTATI DELL’ITALIA

L’Italia era inserita nel Gruppo A con Francia, Isola di Man, Lussemburgo e Turchia, mentre nel Gruppo B si sono affrontate Austria, Ungheria, Israele, Portogallo e Romania. Le prime classificate dei due gironi hanno giocato la finale e la vincitrice ha avuto accesso alla fase successiva.

09 giugno, ore 10:15 Italia-Lussemburgo 166/7-89/9 (L’Italia vince per 77 runs)

10 giugno, ore 15:15 Italia-Francia 118/5 (18.2)-116 (L’Italia vince per 5 wickets)

12 giugno, ore 10:15 Italia-Isola di Man 87/3 (14.3)-85 (17.5) (L’Italia vince per 7 wickets)

13 giugno, ore 15:15 Italia-Turchia 90/1 (11.5)-86 (19.3) (L’Italia vince per 9 wickets)

Finale: 16 giugno, ore 15:15 Italia-Romania 244/4 (20.0)-84 (17.4) (L’Italia vince per 160 runs)