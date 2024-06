Cosa serve a Jasmine Paolini per entrare in top10 nel ranking WTA: la situazione al Roland Garros

L’avventura continua. Jasmine Paolini si è imposta quest’oggi negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. La toscana ha sconfitto la russa Elina Avanesyan con il punteggio di 4-6 6-0 6-1. Dopo un primo set negativo (sotto 0-5), Jasmine è stata in grado di ribaltare il risultato e di conquistare per la prima volta all’accesso ai quarti di uno Slam.

Con questo riscontro, Paolini balza alla posizione n.13 del ranking WTA virtuale (3.198 punti) e ambisce alla top-10. Entrare nel gruppo delle migliori dieci sarebbe possibile in caso di vittoria nel prossimo turno e di raggiungimento delle semifinali. L‘obiettivo è molto difficile da centrare perchè sul cammino dell’allieva di Renzo Furlan ci sarà la kazaka Elena Rybakina (n.4 del seeding).

Una delle più forti giocatrici del mondo sarà l’ostacolo da superare e per caratteristiche fisiche e tecniche Rybakina è nettamente favorita. Tuttavia, Jasmine ha dimostrato quest’anno di aver fatto uno step in avanti dal punto di vista mentale e tecnico, per cui nulla va dato per scontato.

Chiaramente ci sono proiezioni ancor più ambiziose nel cammino, ma in quel caso le avversarie sarebbero la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 del mondo) in un’eventuale semifinale e la polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) in Finale.

Di seguito le varie proiezioni:

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti: numero 13, 3.198 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: numero 10, 3.548 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla finale: numero 7, 4.068 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 5, 4.768 punti.