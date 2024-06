Cosa è successo a Fognini: gara interrotta contro Mensik a Maiorca per un motivo incredibile

Fabio Fognini sta affrontando il ceco Jakub Mensik negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Maiorca. Il tennista italiano, che ieri aveva regolato l’olandese Gijs Brouwer in due tie-break, si trovava sotto per 1-2 nel primo set quando il gioco è stato fermato a causa di un motivo che ha dell’incredibile.

Sul 15-30 del quarto game, dopo un doppio fallo del ligure, ci si è resi conto che la tecnologia addetta al sistema di giudici di linea elettronico non funzionava correttamente. Lo strumento stava dando dei problemi fin dal primo scambio, ma sul secondo turno di battuta dell’azzurro la situazione è diventata critica.

Un back di Fognini di poco lungo era stato chiamato in grande ritardo dal giudice di sedia Allensworth, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una seconda di Fognini, che ha colpito il nastro ed è terminata lunga di poco. Il gioco è stato interrotto per una quindicina di minuti, inizialmente si pensava anche all’ausilio di giudici di linea umani. Al ritorno in campo Mensik ha operato il break e si è portato sul 3-1.