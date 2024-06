Come cambia il ranking ATP di Jannik Sinner con la vittoria di Alcaraz? Cambia l’inseguitore: il vantaggio in classifica

Jannik Sinner sarà ufficialmente numero 1 del mondo a partire da lunedì 10 giugno. Il tennista italiano svetterà in testa al ranking ATP con 9.525 punti, completando così la sua leggendaria scalata (primo italiano a riuscire nell’impresa). Il fuoriclasse altoatesino, che in questa stagione ha alzato al cielo il trofeo agli Australian Open (primo Slam dell’annata agonistica), ha perso la semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che oggi ha conquistato il trofeo battendo il tedesco Alexander Zverev.

Come cambia la classifica di Jannik Sinner con il risultato emerso oggi sulla terra rossa di Parigi? Il 22enne sarà numero 1 e il suo immediato inseguitore non sarà il serbo Novak Djokovic, ma proprio Alcaraz che ha operato il sorpasso ai danni del balcanico ed è ora secondo con 8.580 punti. L’azzurro ha dunque un vantaggio di 945 lunghezze sull’iberico, se Alcaraz avesse perso allora Sinner sarebbe stato primo con 1.165 lunghezze su Djokovic (ora terzo a quota 8.360).

Per quanto concerne la ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante l’anno solare in corso, Sinner è primo con 5.300 punti e 915 lunghezze di margine nei confronto di Zverev (4.385), mentre Alcaraz è terzo a 3.900.

RANKING ATP (al 9 giugno)

1. Jannik Sinner (Italia) 9.525

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.580

3. Novak Djokovic (Serbia) 8.360

4. Alexander Zverev (Germania) 6.885

5. Daniil Medvedev (Russia) 6.485

ATP RACE (al 9 giugno)

1. Jannik Sinner (Italia) 5.300

2. Alexander Zverev (Germania) 4.385

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 4.385

4. Casper Ruud (Norvegia) 3.425

5. Daniil Medvedev (Russia) 3.150