Cobolli-Harris oggi in tv, ATP Eastbourne 2024: orario, programma, streaming

Grande occasione per Flavio Cobolli, che torna in campo quest’oggi contro Billy Harris per andare a caccia di un posto in semifinale all’ATP 250 di Eastbourne 2024. Il romano, dopo aver sconfitto Arthur Rinderknech e Giles Hussey, non vuole fermarsi e parte leggermente favorito sulla carta nel confronto con la wild card locale n.139 del ranking mondiale.

Il 22enne azzurro è in forte crescita e sta mettendo nel mirino la top40 della classifica ATP, mentre Harris sta vivendo proprio adesso a 29 anni il miglior momento della sua carriera con una serie di ottimi tornei sull’erba. Lo specialista britannico è reduce dai quarti di finale al Queen’s, torneo in cui ha sconfitto l’argentino Etcheverry ed il giovane talento francese Mpetshi Perricard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Harris, primo quarto di finale dell'ATP di Eastbourne 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

