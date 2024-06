Ciclismo: Julian Alaphilippe non sarà al Tour de France, mirino sulle Olimpiadi di Parigi

Al Giro d’Italia è tornato a far emozionare i tifosi, come non faceva da mesi. I problemi fisici lo avevano attanagliato nelle ultime stagioni ma ora Julian Alaphilippe vuole riprendersi il suo posto nell’élite del ciclismo internazionale.

La vittoria di tappa nella Corsa Rosa e i tantissimi giorni all’attacco hanno dimostrato una condizione eccellente per il francese della Soudal-QuickStep che avrà come prossimo obiettivo della stagione i Giochi Olimpici in casa, a Parigi.

Proprio per non compromettere lo stato di forma verso la prova su strada a Cinque Cerchi il transalpino ha deciso di saltare il Tour de France. Una scelta condivisa assieme alla squadra, con Patrick Lefevere che, dopo le tante polemiche, è tornato al fianco del suo fenomeno.

Le parole del general manager del Wolfpack a L’Equipe: “Mi aveva detto che sapeva che pensavamo a lui per il Tour, ma che non voleva farlo perché aveva già altri obiettivi in mente. Mi ha anche assicurato che si sarebbe eventualmente adeguato alla nostra decisione perché siamo noi a pagare, ma non mi immagino neanche per un momento obbligarlo ad essere al via. Capisco soprattutto che Julian ha già Parigi in mente, visto che sarà probabilmente la sua ultima occasione di vivere i Giochi, peraltro in casa. Perché privarlo di questo?”.