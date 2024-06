Ciclismo, il calendario World Tour del 2025: ben 36 corse, c’è una novità

L’UCI ha appena annunciato il calendario ufficiale delle gare World Tour per l’anno 2025. Se nel 2026 sono attesi diversi cambiamenti e ristrutturazioni alla conformazione del calendario, pochi sono i cambiamenti per quanto riguarda la prossima stagione. La principale novità riguarda l’introduzione della Copenaghen Race, corsa che sarà alla prima edizione ed entrerà subito al primo livello e che correranno anche le donne. Per il resto, spostate leggermente in avanti le date dei tre Grandi Giri, con il Giro d’Italia che scavallerà al 1° giugno.

CALENDARIO WORLD TOUR CICLISMO 2025

21-26 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia)

2 Febbraio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

17-23 Febbraio: UAE Tour (Emirati Arabi Uniti)

1° Marzo: Omloop Nieuwsblad (Belgio)

8 Marzo: Strade Bianche (Italia)

9-16 Marzo: Parigi-Nizza (Francia)

10-16 Marzo: Tirreno-Adriatico (Italia)

22 Marzo: Milano-Sanremo (Italia)

24-30 Marzo: Volta Ciclista a Catalunya (Spagna)

26 Marzo: Classic Brugge-De Panne (Belgio)

28 Marzo: E3 Saxo Classic (Belgio)

30 Marzo: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio)

2 Aprile: Dwars door Vlaanderen – À travers la Flandre (Belgio)

6 Aprile: Giro delle Fiandre (Belgio)

7-12 Aprile: Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

13 Aprile: Parigi-Roubaix (Francia)

20 Aprile: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

23 Aprile: Freccia Vallone (Belgio)

27 Aprile: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

29 Aprile-4 maggio: Giro di Romandia (Svizzera)

1° Maggio: Eschborn-Frankfurt (Germania)

10 Maggio-1° Giugno: Giro d’Italia (Italia)

8-15 Giugno: Giro del Delfinato (Francia)

15-22 Giugno: Giro di Svizzera (Svizzera)

22 Giugno: Copenhagen Race (Danimarca)

5-27 Luglio: Tour de France (Francia)

2 Agosto: Donostia San Sebastián Klasikoa (Spagna)

4-10 Agosto: Giro di Polonia (Polonia)

17 Agosto: BEMER Cyclassics (Germania)

20-24 Agosto: Renewi Tour (Belgio)

23 Agosto -14 Settembre: La Vuelta Ciclista a España (Spagna)

31 Agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (Francia)

12 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

14 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

11 Ottobre: Il Lombardia (Italia)

14-19 Ottobre: Gree-Tour of Guangxi (Cina)