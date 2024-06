Ciclismo: Alberto Bettiol e Richard Carapaz si sono ritirati dal Giro di Svizzera 2024

Dal Giro di Svizzera 2024 non arrivano buone notizie per il ciclismo italiano. Dopo essere stato leader della generale e aver subito una brutta caduta nella tappa di ieri, oggi Alberto Bettiol non prenderà il via nella quinta tappa della breve corsa a tappe elvetica. Insieme a lui, in casa EF Education – EasyPost, non partirà neanche il forte ecuadoregno Richard Carapaz.

Lo staff sanitario della formazione statunitense, come riporta SpazioCiclismo, ha reso note queste informazioni: “Alberto – su Bettiol – ha riportato numerosi abrasioni e contusioni e Richard ha riportato una lesione al viso che ha richiesto punti di sutura. Entrambi i corridori daranno priorità al riposo e al recupero”.

La squadra con la divisa di color rosa ha inoltre informato che lo stato di salute di Bettiol gli consentirà, se tutto dovesse andare secondo i piani, di essere comunque al via del prossimo Tour de France.

Stessa cosa per Richard Carapaz: il sudamericano non ha nascosto infatti, al netto di una piena forma fisica da recuperare, la volontà di andare al Tour per cercare di ottenere un podio, cosa che nella sua carriera è già successa nel 2021, quando arrivò al 3° posto.