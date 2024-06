Chi affronterà Cobolli ai quarti a Eastbourne: una novità britannica che ha appena sfidato Musetti

Continua lo studio da “erbivoro” per Flavio Cobolli. Il tennista romano ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Eastbourne. Sui prati britannici, il giovane giocatore romano sta affinando il proprio feeling con questa superficie particolare e le vittorie contro Arthur Rinderknech e Giles Hussey hanno dato conforto. Nei quarti ci sarà un altro specialista dell’erba.

Billy Harris (n.139 del mondo), che sta cercando di sfruttare al meglio possibile questa parte di stagione per fare punti in classifica. Sul grass sono da annotare le semifinali nel Challenger di Surbiton e di Nottingham, nonché i quarti di finale al Queen’s.

In quest’ultimo torneo ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry, tutt’altro che a proprio agio sull’erba, e ha prevalso nella sfida tra big server con il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Lo stop è arrivato nei quarti per mano di Lorenzo Musetti. Vedremo se Cobolli saprà replicare quanto fatto dal toscano, fermando la corsa di Harris sempre a livello di quarti di finale.

Un giocatore abile nella transizione a rete e al servizio, ma non altrettanto nello scambio da fondo. Sarà determinante per Flavio avere un’ottima resa in risposta, per mettere pressione al rivale e ad avere maggior tranquillità alla battuta.