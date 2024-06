Challenger Perugia 2024, Luciano Darderi ritocca il best ranking con l’approdo in finale

Luciano Darderi è approdato in finale a Perugia: l’azzurro ha ritoccato così il proprio best ranking. Il tennista italiano ha incamerato finora 64 punti, dovendone scartare soltanto 20 lunedì prossimo: in questo modo Darderi, che lunedì scorso era 41° a quota 1126, ora è salito di 5 posti, diventando 36° a quota 1170.

L’azzurro poi, con l’eventuale vittoria finale si porterebbe a 1231, al 34° posto virtuale, scavalcando Matteo Arnaldi, al momento proprio 34° a quota 1220 e fermo questa settimana. In caso di sorpasso, Luciano Darderi diventerebbe il numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Domani Darderi affronterà nell’ultimo atto del Challenger 125 di Perugia l’indiano Sumit Nagal: l’azzurro è il numero 1 del seeding, mentre l’asiatico è la testa di serie numero 6. Per il vincitore ci saranno altri 61 punti da aggiungere alla classifica.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 17 GIUGNO 2024

Ranking ATP lunedì 10 giugno: 1126, 41° posto.

Punti da scartare lunedì 17 giugno: 20 (quarti Challenger 100 Verona 2023, 20° torneo)

Punti da incamerare lunedì 17 giugno: quelli del Challenger 125 Perugia 2024 (al momento 64).

Ranking ATP dopo il passaggio in finale: 1170, 36° posto virtuale.

Ranking ATP con la vittoria finale: 1231, 34° posto virtuale (sorpasso su Matteo Arnaldi).