Carlos Sainz risponde a Leclerc: “Non so di cosa si lamenti, dovevo andare all’attacco delle Mercedes”

Scintille in casa Ferrari: la lotta che ha riguardato Carlos Sainz e Charles Leclerc nei primi due giri del Gran Premio di Spagna a Barcellona non è andata giù in particolar modo al monegasco, che nell’intervista post-gara ha attaccato il suo compagno di scuderia, sostenendo di non essere stato corretto in questo duello, soprattutto per il momento in cui è avvenuto.

Questa è stata la risposta di Sainz tramite i microfoni di Sky Sport F1: “Per me è stato molto chiaro l’inizio della gara: noi avevamo una soft nuova, la Mercedes una soft usata e dovevamo andare all’attacco. Ho fatto esattamente quello, non so cos’è successo a Charles durante il primo giro, se ha fatto un errore o cosa, ho avuto l’opportunità di sorpassarlo e l’ho sorpassato, non posso stargli dietro tutta la vita. Sono andato all’attacco con le Mercedes e sono andato vicino a sorpassarle durante il primo stint. Volevo sorpassarle, volevo andare avanti e non so onestamente di cosa si lamenti Charles perché non so cosa ho fatto di male”.

Sulla resa della vettura lungo questa tre giorni catalana: “Questo fine settimana mi aspettavo di essere più vicino, ma quando guardi la McLaren e la Red Bull le vedi sempre lontane. La Mercedes è migliorata tanto e in questo tipo di pista arriva davanti a noi. Dobbiamo migliorare tanto su questo tipo di pista, se domani torniamo a Monaco lotteremmo per la vittoria. Nel circus però ci sono più Barcellona di Monaco e sulle piste di media-alta velocità facciamo più fatica degli altri“.