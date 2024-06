Carlos Alcaraz carica Wimbledon: “Voglio vincere, ho adattato il gioco all’erba. Olimpiadi al 100%

Carlos Alcaraz si presenterà a Wimbledon per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il tennista spagnolo cercherà di ripetersi sull’erba londinese, dove lunedì 1° luglio scatterà il terzo Slam della stagione. Il fuoriclasse iberico, che poche settimane fa ha trionfato al Roland Garros, sarà tra i grandi favoriti della vigilia insieme a Jannik Sinner (quest’anno capace di imporsi agli Australian Open) e al serbo Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nella capitale britannica, in programma domani contro il poco quotato estone Mark Lajal (numero 262 del mondo): “Ho sempre detto che è speciale tornare a Wimbledon, ancor di più farlo da campione in carica. Ho dei ricordi splendidi dell’anno scorso, sono emozionato all’idea di ricominciare e speriamo di ottenere lo stesso risultato. Ho speso molti giorni ad allenarmi, cercando di adattare il mio gioco all’erba. Movimenti, colpi, tutto per riuscire a sentirmi meglio in campo e giocare meglio di quanto fatto prima“.

Il numero 3 del mondo ha poi proseguito, soffermandosi sulla possibilità di vincere ancora una volta i Championships: “Ci proverò. Voglio provare ad aggiungere il mio nome alla lista di quelli che ci sono già riusciti. So che sarà una sfida molto dura ma mi sento pronto. Ho lavorato bene in questi ultimi giorni proprio per arrivare al 100% a Wimbledon“.

Un passaggio anche sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Non è facile cambiare superficie in una sola settimana, ma sarò alle Olimpiadi al 100%. Saranno i miei primi Giochi e ho sempre sognato di poterne far parte. Ci sarò e darò il 100% per il mio Paese“.