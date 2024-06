Canoa slalom, Zeno Ivaldi sfiora il pass olimpico nel kayak cross: Italia prima riserva

A Praga, in Cechia, si è svolto l’evento di qualificazione olimpica del kayak cross su base mondiale: tre i pass a disposizione in ciascuna gara (maschile e femminile), con l’Italia che sfiora il pass non nominale per Parigi 2024 tra gli uomini con Zeno Ivaldi, quinto e prima riserva. Per avere un altro azzurro ai Giochi occorrerà sperare che una Nazione tra Spagna, Germania e Francia rinunci alla carta olimpica (ipotesi di difficile realizzazione).

Nella gara maschile, infatti, in finale si impone l’iberico Manuel Ochoa, davanti al tedesco Tillmann Roeller, secondo, mentre completa il podio il transalpino Boris Neveu, terzo. Quarta posizione per l’altro francese Mathurin Madore. Esce in semifinale e poi vince la Small Final Zeno Ivaldi, che si classifica quinto, ponendo l’Italia quale prima riserva per i Giochi. Esce ai ripescaggi per l’ingresso agli ottavi di finale, invece, Tommaso Panico, mentre si è fermato ai time trial Xabier Ferrazzi.

Nella prova femminile vengono eliminate agli ottavi di finale Chiara Sabattini ed Agata Spagnol, mentre fanno festa Francia, Australia e Gran Bretagna: in finale vince la transalpina Angele Hug, che precede l’australiana Noemie Fox, seconda, e la britannica Nikita Setchell, terza. Termina ai piedi del podio la ceca Tereza Kneblova, che manca la qualificazione olimpica: nel settore femminile sarà la Cechia la prima riserva per i Giochi.