Canoa Slalom, cinque azzurri in semifinale nella canadese in Coppa del Mondo a Cracovia. Terzo tempo per Colazingari

Seconda giornata di Coppa del Mondo di canoa slalom nelle acque di Cracovia. Dopo la prima giornata dedicata esclusivamente la kayak, la mattinata odierna ha visto invece protagoniste le batterie del kayak, con l’Italia che colleziona un bell’en plein: cinque atleti su cinque in semifinale.

Gara maschile in cui gli azzurri sono riusciti nell’intento direttamente nella prima heat. Il migliore è Roberto Colazingari, terzo assoluto in 89.92 senza penalità, a 2”79 dal miglior crono dello spagnole Miqel Trave; tra di loro il britannico Ryan Westley. Chiude la top 10 Paolo Ceccon , decimo in 92”43, mentre Raffaello Ivaldi è quattordicesimo a causa di due tocchi in porta 2 e porta 18: la sua prestazione è sicuramente migliorabile.

Nella gara femminile si giocheranno un posto in finale sia Elena Borghi che Elena Micozzi. La campionessa mondiale Under 23 del 2022 fatica un po’ nel secondo intertempo incappando in sei penalità, ma la sua prova è abbastanza rapida da piazzarla comodamente al sedicesimo posto in 108.55. Micozzi invece, dopo il ventinovesimo tempo a causa del salto di porta 6, si riscatta nella seconda batteria ottenendo il decimo e ultimo tempo utile per poter accedere alle semifinali.