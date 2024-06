Campionati italiani ciclismo, Elisa Longo Borghini senza rivali! Quinta maglia tricolore con un assolo di 26 chilometri

Il pokerissimo è realtà! Elisa Longo Borghini conquista il quinto titolo nazionale in linea ai Campionati Italiani di ciclismo, riscattandosi così dalla penalizzazione ricevuta nella gara a cronometro. Ed il modo in cui vince la quarta maglia tricolore negli ultimi cinque anni è praticamente una sorta di vendetta: partita da sola ai -26 dal traguardo, esegue una vera e propria cronometro andando a vincere in solitaria davanti a Chiara Consonni (UAE Team ADQ) ed Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ), la quale con questo piazzamento diventa campionessa italiana U23.

In avvio la situazione appare abbastanza cristallizzata, con Elisa De Valler (Top Girls Fassa Bortolo) che si prende la responsabilità di essere la prima a partire, guadagnando al massimo 1’40” e venendo ripresa all’ottantesimo chilometro, dopo più di un’ora di fuga solitaria.

Si susseguono poi i tentativi di fuga su un percorso apparentemente semplice, ma pieno di tanti saliscendi, praticamente senza pianura: quello un po’ più sostanzioso è quello di Marta Pavesi (Top Girls Fassa Bortolo) e Beatrice Caudera (UAE), che guadagnano solo qualche secondo. Intanto si assottiglia il gruppo, fino al momento in cui, sul passaggio verso il traguardo, arriva l’assolo di Elisa Longo Borghini.

La fuoriclasse della Lidl-Trek, forse pungolata dall’andamento della prova contro il tempo, parte ai -25 dal traguardo e mette subito una quindicina di secondi di margine tra sé e le inseguitrici. Dietro però non ci si organizza, non c’è una collaborazione tale da potersi riportare sulle sue ruote ed il vantaggio si dilata fino ai 35”: Elisa riesce a gestirsi e può arrivare a braccia alzate.