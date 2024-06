Campionati italiani ciclismo 2024: clamoroso nella cronometro, penalizzata Longo Borghini. Vince Vittoria Guazzini

Era tutto apparecchiato per un trionfo, di un soffio (meno di un secondo di distacco), di Elisa Longo Borghini che sarebbe diventata campionessa italiana per l’ottava volta, la quinta consecutiva. E invece cambio di scenario nella cronometro tricolore in quel di Grosseto: arriva la penalizzazione per l’atleta della Lidl-Trek e la vittoria viene assegnata a Vittoria Guazzini.

Primo titolo per la classe 2000 della FDJ – SUEZ (oggi vestiva i colori delle Fiamme Oro): il vagone del quartetto azzurro su pista trionfa con il crono di 29:11, a 47.698 km/h di media.

Come detto, in un primo momento la vittoria era di Longo Borghini. La pluritrionfatrice però è stata penalizzata visto che la sua ammiraglia era più vicina a lei rispetto ai 25 metri consentiti. 20” aggiunti al tempo della piemontese che deve accontentarsi della piazza d’onore.

Terza è Elena Pirrone (Roland), poi Gaia Masetti (AG Insurance – Soudal Team) e Alessia Vigilia (FDJ-SUEZ). Grazie all’ottava piazza nella prova élite conquista il titolo under 23 Federica Venturelli (UAE Development Team).