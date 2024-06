Campionati Italiani atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 29 giugno, ordine delle gare, streaming

Oggi sabato 29 giugno va in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera. Sarà La Spezia a ospitare la rassegna tricolore, quando manca soltanto un mese alle Olimpiadi di Parigi 2024: fine settimana cruciale per strappare gli ultimi minimi per i Giochi e per provare a scalare posizioni nel ranking in modo da qualificarsi all’evento a cinque cerchi. Si preannuncia grande spettacolo nella località ligure, dove saranno presenti diversi azzurri di riferimento.

Riflettori puntati su Lorenzo Simonelli, Campione d’Europa dei 110 ostacoli capace di timbrare un roboante 13.05 e desideroso di fornire nuove risposte agonistiche. Da non perdere Zaynab Dosso sui 100 metri, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e aver timbrato il record nazionale (11.01). Da osservare con grande attenzione Nadia Battocletti, impegnata sui 5.000 metri dopo la doppietta d’oro in campo continentale.

Da seguire Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso nelle batterie dei 400 ostacoli. Da non perdere il duello tra Matteo Melluzzo e Roberto Rigali sui 100 metri (in assenza di Marcell Jacobs e Chituru Ali), Edoardo Scotti e Vladimir Aceti saranno i punti di riferimento sui 400 metri, Daisy Osaku cercherà una bella spallata nel lancio del disco, Dariya Derkach animerà la gara di salto triplo, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni si cimenteranno nel salto con l’asta, attesi Simone Barontini e Francesco Pernici sugli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (sabato 29 giugno) ai Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera. Prevista la diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (stessi orari per la diretta streaming su Rai Play), diretta streaming su atleticaitaliana.tv per le altre fasce orarie, diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

Sabato 29 giugno

10.15 Eptathlon, 100 ostacoli

10.30 Decathlon, 100 metri

11.15 Eptathlon, salto in alto

11.30 Decathlon, salto in lungo

13.45 Decathlon, getto del peso

14.00 Lancio del martello (maschile)

15.00 Decathlon, salto in alto

15.05 Eptathlon, getto del peso

15.45 Lancio del disco (femminile)

16.45 Eptathlon, 200 metri

17.05 400 ostacoli (femminile), batterie

17.25 400 ostacoli (maschile), batterie

17.30 Tiro del giavellotto (femminile)

17.40 Salto triplo (femminile)

17.50 Decathlon, 400 metri

18.15 400 metri (femminile), batterie

18.30 400 metri (maschile), batterie

18.50 Tiro del giavellotto (maschile)

19.00 Salto con l’asta (femminile)

19.03 100 ostacoli, batterie

19.20 110 ostacoli, batterie

19.40 100 metri (femminile), batterie

19.50 Salto triplo (maschile)

19.55 Salto in alto (femminile)

19.55 100 metri (maschile), batterie

20.15 800 metri (femminile), batterie

20.25 800 metri (maschile), batterie

20.45 100 ostacoli, finale

20.58 110 ostacoli, finale

21.10 100 metri (femminile), finale

21.20 100 metri (maschile), finale

21.35 5000 metri (femminile)

22.00 5000 metri (maschile)

22.25 4×100 (femminile), in serie

22.40 4×100 (maschile), in serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.00 alle ore 21.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.00 alle ore 21.30, gratis; atleticaitaliana.tv per le fasce non coperte dalla Rai.

Diretta Live testuale: OA Sport.