Calendario Superbike, GP Misano 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo una lunga pausa, torna in scena il Campionato Mondiale di superbike 2024. Non si corre, infatti, dal round di Assen del 19-21 aprile e si torna in azione con l’attesissimo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento della stagione.

Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende un weekend di grande importanza che dovrà far togliere la ruggine di dosso ai piloti, fermi da due mesi. Già, dove eravamo rimasti…?

Ci eravamo lasciati con il successo di Toprak Razgatlioglu nella Gara-2 di Assen che aveva portato ad una classifica generale davvero interessante. Davanti a tutti rimane il campione del mondo Alvaro Bautista con 123 punti, con appena 6 lunghezze di margine proprio sul turco della BMW. Terzo Nicolò Bulega a quota 109, quindi quarto Alex Lowes con 93, mentre Jonathan Rea rimane appena 15° a -100 dalla vetta.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del round di Misano della SBK sarà trasmesso su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena le gare. Su TV8 (125 e 8 dgt) saranno disponibili le tre manche in chiaro. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di qualifiche e gara.

PROGRAMMA ROUND EMILIA-ROMAGNA SBK 2024

Venerdì 14 giugno

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 15 giugno

Ore 09.00-09.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 16 giugno

Ore 09.00-09.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2