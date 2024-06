Medagliere Europei tuffi Belgrado 2024: classifica ori e podi totali

Da lunedì 17 a domenica 23 giugno, a Belgrado, in Serbia, si disputeranno gli Europei 2024 di tuffi. Nella prima giornata l’Italia non sarà in gara nel team event, ma prenderà parte alle finali dei giorni successivi con i 6 azzurri convocati.

Saranno in gara, infatti, Matilde Borello (Blue 2006 / 3 metri sincro femminile, 1 e 3 metri), Elettra Neroni (VV.F. Fiamme Rosse-Carlo Dibiasi / 3 metri sincro femminile, 1 e 3 metri), Stefano Belotti (Fiamme Gialle-Bergamo Tuffi / 3 metri sincro maschile, 1 e 3 metri), Francesco Casalini (Marina Militare-Bergamo Tuffi / 10 metri sincro maschile e 10 metri), Matteo Santoro (Marina Militare-MR Sport F.lli Marconi / 3 metri sincro maschile, 1 e 3 metri), Julian Verzotto (Carabinieri / 10 metri sincro maschile e 10 metri).

MEDAGLIERE EUROPEI TUFFI 2024

Non sono state ancora assegnate medaglie.