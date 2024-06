Calcio, Scalvini si rompe il crociato e salta gli Europei. Spalletti chiama al suo posto Gatti

Dopo quello di Francesco Acerbi (operatosi per la pubalgia), arriva purtroppo un nuovo forfait in casa Italia verso i Campionati Europei 2024 di calcio maschile che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Giorgio Scalvini, cha avrebbe dovuto raggiungere ieri il raduno della Nazionale a Coverciano, dovrà infatti rinunciare a Euro 2024 a causa di un grave infortunio.

Il giovane difensore dell’Atalanta, nei minuti finali dell’ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà costretto quindi ad un lungo stop. Il CT Luciano Spalletti, di conseguenza, ha deciso di convocare a Coverciano Federico Gatti, che era stato preallertato venerdì scorso rendendosi disponibile e mettendosi al lavoro nella propria sede.

Con l’arrivo in gruppo di Gatti e Gianluca Scamacca, diventano 29 i giocatori attualmente impegnati in ritiro al Centro Tecnico Federale. Giovedì 6 giugno Spalletti dovrà fare le ultime scelte, tagliando 3 nomi dall’elenco dei 26 convocati ufficiali per la fase finale della rassegna continentale.

Di seguito la lista aggiornata dei pre-convocati da Spalletti per gli Europei:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).