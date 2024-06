Calcio, regnano i pareggi nell’ultimo turno del Gruppo E degli Europei 2024: Romania prima davanti al Belgio

Pomeriggio dedicato al Gruppo E della fase finale degli Europei 2024 di calcio. Alle ore 18.00 si è definito il quadro della situazione per questo raggruppamento, molto equilibrato dal momento che tutte e quattro le formazioni potevano contare su 3 punti.

Alla fine della fiera l’equilibrio si è confermato anche nei match odierni. Sì, perché il Belgio, alla MHPArena di Stoccarda, non andato oltre lo 0-0 contro l’Ucraina. Poca concretezza per i Diavoli Rossi, che avrebbero potuto far loro la sfida con maggior pragmatismo nell’area piccola.

Altro pari tra Slovacchia e Romania al Waldstadion di Francoforte, con gol in questo caso. A sbloccare per i primi il punteggio sono stati gli slovacchi con Duda al 24′. Il pari dei rumeni è arrivato al 37′ su calcio di rigore trasformato da Răzvan Marin, in una partita in cui il fattore fisico ha inciso non poco nello sviluppo delle azioni.

Con questo riscontro, quindi, la Romania ha terminato in testa alla classifica, a precedere il Belgio e la Slovacchia, essendo la squadra ad aver siglato il numero di reti maggiori del lotto in una graduatoria avulsa. Eliminati gli ucraini. Rumeni, quindi, negli ottavi e opposti a una delle terze migliori terze, mentre i belgi se la dovranno vedere contro i vice campioni del mondo della Francia. Per quanto riguarda, gli slovacchi, bisognerà attendere le partite delle ore 21.00 del Girone F.